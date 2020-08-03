Ноги Водяновой на фото в купальнике удивили фанатов

Российская топ-модель Наталья Водянова поделилась фотографией, на которой она запечатлена в купальнике британского люксового бренда Burberry. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На фото 38-летняя знаменитость отдыхает в плетеном кресле на фоне бассейна роскошного отеля Epi Plage во Франции. Она одета в голубой слитный купальный костюм с длинными рукавами и с принтом из логотипов бренда. «B — это Burberry. Спасибо, Рики, что помогаешь мне выглядеть стильной даже во время отпуска», — поблагодарила модель креативного директора фирмы, итальянского модельера Риккардо Тиши.

Материалы по теме Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами

Русскоязычные и англоязычные фанаты высказали удивление из-за ног Водяновой в комментариях. «Твои ноги — легенда!», «Вы ослепительны! Ваши ноги невероятные», «Ноги... Ноги бесконечные», «Вот это ноги! Счастливого отдыха! Ты, как всегда, потрясающая. Береги себя», «Безграничные ноги безгранично красивой девушки», «И кто скажет, что у вас столько детей! Девочка», — писали они.

В июне Наталья Водянова снялась для обложки гонконгского Vogue в откровенном образе. На размещенном снимке знаменитость позирует в вязаном комплекте, состоящем из трусов и топа бежевого цвета из осенней коллекции люксового бренда Fendi. Авторами съемки стал дуэт фэшн-фотографов Luigi & Iango.