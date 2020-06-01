Наталья Водянова попозировала в откровенном наряде для обложки Vogue

Российская топ-модель Наталья Водянова снялась для обложки гонконгского Vogue в откровенном образе. Кадры появились в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном снимке 38-летняя знаменитость позирует в вязаном комплекте, состоящем из трусов и топа бежевого цвета из новой осенней коллекции люксового бренда Fendi.

Авторами съемки стал дуэт фэшн-фотографов Luigi & Iango: Луиджи Мурену (Luigi Murenu) и Янго Хензи (Iango Henzi). Они сотрудничали с такими мировыми брендами, как Versace Jeans, Puma, Tom Ford и Cartier, а также неоднократно фотографировали знаменитостей, например, Рианну, Джиджи и Беллу Хадид.

В мае знаменитости задали тренд на шерстяные трусы (кникерсы) в изоляции. Они получили популярность после того, как блогеры и звезды начали носить их в качестве домашней одежды. Вязаные трусы изготавливают из овечьей шерсти, кашемира, ангоры и мериноса. Они появились на показах модных брендов еще зимой. Например, подобные шорты появились в летней коллекции Jacquemus.

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