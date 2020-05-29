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Знаменитости задали тренд на шерстяные трусы во время карантина

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Фото: @natichualcantara

Знаменитости задали тренд на вязаные трусы (кникерсы) во время карантина, введенного из-за вспышки коронавируса. Фотографии в коротких шерстяных шортах появились в Instagram-аккаунтах популярных блогеров и моделей.

Особенную популярность кникерсы получили после того, как звезды начали носить их в качестве домашней одежды. В их числе, например, оказалась блогерша Элли Отон (Allie Auton), которая опубликовала в своем Instagram снимок в белом кроп-топе и указанных шортах в тон.

Фото опубликовано @allieauton

Лондонская модель Мэрилин (Marilyn) в свою очередь попозировала в изоляции в бежевых трикотажных шортах из масс-маркетового магазина Zara и рубашке с цветочным принтом.

Кроме того, предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст запустила собственную линейку вязаного нижнего белья, которая теперь представлена на сайте ее бренда Skims.

Фото опубликовано @nlmarilyn

Описанные вязаные трусы изготавливают из овечьей шерсти, кашемира, ангоры и мериноса. Они появились на показах модных брендов еще зимой. Так, в январе модель Jacquemus прошлась по подиуму в вязаном белом костюме, состоящем из пиджака и коротких шорт. Последние продаются на сайте марки за 210 долларов (почти 15 тысяч рублей).

Фото опубликовано @edit.byk

В мае сообщалось, что бикини с прозрачными частями стали трендом на карантине. В купальниках с силиконовыми бретельками фотографировались модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow), телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry), блогерша Аманда Элиз Ли (Amanda Elise Lee) и другие звезды. Отмечается, что названные изделия появились в ассортименте многих марок, в том числе Fashion Nova, PrettyLittleThing и Missguided.

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