Показана самая популярная модель купальника на лето

Раздельный купальник с полностью открытой спиной станет самой популярной моделью на лето 2020 года. На многочисленные фотографии знаменитостей в указанной вещи в соцсетях обратили внимание журналисты Page Six.

Названный купальник состоит из топа-бандо и трусов на высокой талии. При этом топ представляет собой прямоугольный отрезок ткани на груди, углы которого соединяются тонкими бретельками за спиной.

По информации издания, за прошедший месяц в таком бикини фотографировались предпринимательница Кайли Дженнер, супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, актриса Ванесса Хадженс, телезвезда Ханна Браун и другие звезды.

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На опубликованных в Instagram снимках девушки позировали в купальниках марки Frankies Bikinis. Верхняя часть такого бикини у данного бренда доступна по цене 79-90 долларов (от пяти до семи тысяч рублей).

Ранее в мае знаменитости устроили новый флешмоб в соцсетях: они принялись публиковать фото, на которых запечатлены в разноцветных носках и бикини. Откровенными кадрами в том числе поделились популярные блогерши, такие как Хлои Ферри (Chloe Ferry) и Шафран Баркер (Saffron Barker), а также звезда реалити-шоу Джорджия Стил (Georgia Steel).

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