Модный бренд раскритиковали за едва прикрывающий грудь модели купальник

Покупатели раскритиковали американский модный бренд Fashion Nova за рекламную фотографию, на которой девушка запечатлена в чересчур открытом купальнике. На комментарии в Instagram-аккаунте марки обратили внимание журналисты Daily Star в среду, 13 мая.

На кадре модель Лоуренс Бедар (Laurence Bedard) позирует перед зеркалом на полу, фотографируя себя на камеру смартфона. На ней — красный купальный костюм Vitamin Sea Swimsuit с леопардовым принтом, глубоким декольте и вырезом на животе. На сайте компании его стоимость составляет 34 фунта стерлингов (три тысячи рублей).

Фото опубликовано @fashionnova

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Поклонники Fashion Nova не оценили дизайн новинки, заявляя, что купальник едва прикрывает тело девушки. «Большая грудь точно выпадет из такого выреза», «Он подойдет только для отдыха у бассейна, в таком невозможно плавать», «Девушка прекрасна, но купальник чересчур вульгарный», — писали некоторые их них.

Ранее в мае другая модель Fashion Nova попозировала в мокрой футболке. На одном из размещенных в сети кадров 25-летняя Матильда Танто запечатлена без бюстгальтера в белом кроп-топе, который просвечивает ее обнаженную грудь. Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией.

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