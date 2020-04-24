В наряде героини обложки модного журнала разглядели 12-летнее фото Водяновой

В наряде актрисы, певицы и телезвезды Луны Майи (Luna Maya), которая появилась на обложке индонезийской версии журнала Harper's Bazaar, разглядели сходство с фотографией супермодели Натальи Водяновой 12-летней давности. На снимок обратил внимание Telegram-канал «Мур».

На фото первой страницы майского номера Майя позирует в черной защитной маске для лица, белом головном уборе, украшенном красным бисером, и рубашке того же цвета. Наталью Водянову, в свою очередь, запечатлели в 2008 году на показе люксового бренда Louis Vuitton в прозрачной черной маске с монограммой бренда и похожей шляпе.

«Ну, вы поняли», — заключил автор канала, опубликовав коллаж из похожих кадров.

В ноябре 2019 года самая молодая миллиардерша скопировала образ американской знаменитости Мэрилин Монро и снялась в нем для обложки модного журнала V Magazine. Перекрашенную в блондинку Кайли Дженнер сфотографировали в атласном платье цвета фуксии и длинных перчатках в тон среди мужчин в костюмах. В таком же наряде в 1953 году Мэрилин Монро исполнила песню Diamonds are a girl's best friend.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!