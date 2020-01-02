Гостья свадьбы скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян и стала посмешищем

Гостья свадьбы скопировала наряд телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян и стала посмешищем в сети. Ее фото опубликовала пользовательница закрытой Facebook-группы That’s it I’m Wedding Shaming.

На снимке неизвестная девушка позирует напротив зеркала в полупрозрачном платье ячменного оттенка с полосками из плотной ткани, которые украшены металлическими вставками. «К свадьбе готова», — подписала снимок его автор.

По мнению участниц группы, она неумело скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян от модельера Тьери Мюглера, в котором последняя пришла на бал Met Gala в 2019 году.

«Я была бы очень зла, если бы кто-то пришел на мою свадьбу в таком виде», — написала одна пользовательница. «Неужели свадьба проходит в БДСМ клубе Нью-Йорка?» — съязвила другая. «В этом наряде она похожа на таракана», — пошутила третья читательница. «В сегодняшнем эпизоде мы рассмотрим вещи, которые нельзя носить ни при каких обстоятельствах в вашей жизни», — насмехалась еще одна девушка.

В ноябре 2019 года неизвестную тучную невесту пристыдили за слишком откровенный свадебный наряд. На снимке, опубликованном в Facebook, темнокожая женщина позирует в топе без рукавов, коротких шортах и с длинным накладным шлейфом, закрепленным на поясе. На ее руки надеты перчатки без пальцев, а на правую ногу — подвязка.

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