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Сестра попыталась перещеголять невесту, встала в центре на фото и была обругана

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Гостью свадьбы, пришедшую на торжество в белом платье, высмеяли в сети. Фото было опубликовано на портале Reddit.

На общем снимке собравшиеся гости стоят полукругом в разных нарядах. В самом центре стоит девушка в белом платье до колен, а справа — еще одна — в белом свадебном платье. Оба наряда имеют похожие кружевные орнаменты и одинаковую форму декольте. Автор подписал пост: «Невеста справа, кузина посередине».

Модный выбор гостьи возмутил пользователей портала. «Это никакая не подружка невесты. Почему бы ей не пойти до конца и не надеть белое платье в пол?» — негодовала одна из участниц. «Я была абсолютно уверена, что кузина — это невеста, как вульгарно», — сетовала другая подписчица.

Многие недоумевали, почему невеста оказалась не в центре кадра. Однако автор публикации объяснил расстановку людей тем, что все они — двоюродные братья и сестры, и для фото выстроились по возрасту.

Ранее на том же портале обругали еще одну гостью, которая пришла на свадьбу в длинном белом платье. На снимке женщина в платье с плиссированной юбкой и топом, расшитом стразами, сидит среди других гостей. Фото сопровождалось подписью: «Я не слишком зла, я скорее просто сбита с толку. Я много раз бывала на свадьбах, и мне никогда не приходило в голову прийти туда в белом платье».

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