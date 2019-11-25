Гостья пришла на свадьбу в длинном белом платье и была обругана

Гостью свадьбы, пришедшую на торжество в длинном белом платье, высмеяли в сети. Фото выложила на Reddit невеста.

На снимке женщина в платье с плиссированной юбкой и топом, расшитом стразами, сидит среди других гостей. «Я не слишком зла, я скорее просто сбита с толку. Я много раз бывала на свадьбах, и мне никогда не приходило в голову прийти туда в белом платье», — подписала она фото.

Подписчиков треда возмутило решение гостьи. «Мне кажется, она просто невежественная и мало общается с людьми», — предположил один из них. «Я просто не понимаю, как такое вообще может прийти в голову?» — удивилась другая. «Поступая так, вы не становитесь похожей на принцессу или невесту, вы просто выглядите сумасшедшей и глупой и вызываете отвращение», — написал третий.

Ранее в ноябре гостью свадьбы раскритиковали за выбор белого платья в пол, в котором она захотела прийти на чужую свадьбу. Женщина анонимно поделилась фотографией платья из каталога онлайн-магазина Shein с подписью: «Идеальный размер. Мне очень нравится платье, и я бы надела его на свадьбу, чтобы все смотрели только на меня. Оно такое простое и сексуальное».

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