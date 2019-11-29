Жених полез под платье невесты за подвязкой и привлек внимание к ее носкам

Пользователи сети высмеяли свадебную фотографию неизвестных молодоженов. Об этом пишет The Sun.

На размещенном в сети снимке видно, как жених наклоняется, чтобы снять подвязку с ноги невесты, и задирает ее платье. В результате всем гостям становятся видны ее носки в бело-синюю полоску.

Один из юзеров заметил, что его взгляд на фото сразу привлек именно торчащий носок. Другие комментаторы начали обсуждать саму запечатленную на кадре традицию. «Это ужасно, все в такой ситуации всегда выглядят нелепо», — заявил один. «Эта традиция всегда меня смущала», — высказался другой. «Вы не находите странным и грубым этот "акт копания" в белье вашего супруга, в то время как вся ваша семья на это смотрит (включая детей)?» — задался вопросом третий.

29 ноября сообщалось, что анонимная невеста, которой изменил жених, решила отдать подаренное им помолвочное кольцо сопернице. Она уличила его в измене и предложила любовнице забрать украшение, но та проигнорировала предложение. После этого брошенная невеста выставила его на продажу за пять фунтов стерлингов (415 рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!