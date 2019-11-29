Брошенная невеста предложила свое помолвочное кольцо сопернице и была осмеяна

Анонимная невеста, которой изменил жених, решила отдать подаренное им помолвочное кольцо сопернице. Ее историю опубликовали в закрытом Facebook-сообществе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»).

В группе опубликовали скриншот с рассказом девушки о предательстве парня. Она уличила его в измене и предложила любовнице забрать помолвочное кольцо, но та проигнорировала предложение. После этого брошенная невеста выставила его на продажу за пять фунтов стерлингов (415 рублей).

«Выставляю кольцо на торги или вообще продам за пятерку. Честно говоря, просто хочу от него избавиться. Я предложила его любовнице моего парня, ведь ей явно понравилось брать мои вещи, но она отказалась. Странно, да? Теперь я благодарю судьбу за этот урок и двигаюсь дальше», — подписала фото.

Участники группы стали насмехаться над поступком девушки, которая «стойко» перенесла предательство. «Хорошо, и как я жил раньше без этого факта?» — ответил один подписчик с сарказмом. «Честно говоря, я стремлюсь к такому легкому восприятию жизненных поворотов», — язвительно похвалил второй. «Ну да, весь абзац прямо кричит о том, что ты двигаешься дальше», — иронизировал третий пользователь.

Ранее в октябре в этом же Facebook-сообществе девушка анонимно рассказала о своем молодом человеке, сделавшем ей предложение с кольцом, которое прежде дарил на помолвку своей бывшей. «Два года назад мой парень пытался сделать мне предложение с этим кольцом. Сначала я сказала да, но потом узнала, что оно было куплено для его бывшей, и отказалась, — поделилась автор поста. — Сейчас я все еще с ним, но я никогда не забуду, что он передарил мне это кольцо, и, возможно, никогда не приму предложения», — комментирует девушка.

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