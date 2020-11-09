Дуа Липа снялась для обложки модного журнала для геев в бюстгальтере

Популярная британская певица и модель Дуа Липа приняла участие в съемке нового номера модного журнала Attitude для геев, который выпускается с 1994 года, и стала героиней его обложки. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах поп-исполнительница позирует на розовом фоне с собранными волосами. Ее запечатлели в черном бюстгальтере в пайетках и юбке, изготовленной из того же материала. Она также попозировала в латексных облегающих легинсах и корсетном боди с глубоким декольте. На всех кадрах образ Липы дополняют украшения — колье в виде цепей и различные кольца.

В интервью Attitude знаменитость рассказала о проблемах, с которыми сталкивается ЛГБТ-сообщество. Вдобавок она пожаловалась на мизогинию (ненависть или предубеждения по отношению к женщинам — прим. «Ленты.ру») со стороны коллег в музыкальной индустрии. «Это все разбивает мое сердце», — добавила звезда.

Автором съемки выступил фотограф Йонас Бреснан (Jonas Bresnan). Стилистом стал Лоренцо Посокко (Lorenzo Posocco), а визажистом — Никки Вольф (Nikki Wolff). Редактор журнала Том Стичбери (Tom Stichbury), в свою очередь, провел интервью с Дуа Липой.

Ранее в октябре Дуа Липа вернула в моду спортивные костюмы в стиле 2000-х. Ее запечатлели в спортивном костюме бренда I'm Sorry ярко-зеленого цвета, состоящего из расклешенных брюк и короткой толстовки на молнии. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками в тон наряду и черной шапкой.