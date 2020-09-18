Певица Дуа Липа в коротком платье подняла ногу и восхитила фанатов

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фотографиями в откровенном наряде и восхитила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 25-летняя исполнительница позирует, сидя на корточках на фоне стены. На одном из фото она подняла левую ногу, опираясь правой рукой о стену. Знаменитость одета в короткое сверкающее платье французского бренда Alexandre Vauthier, темные колготки и черные босоножки на высоком каблуке. Стоимость наряда составляет 2870 фунтов стерлингов (278 390 рублей).

Подписчики оценили внешний вид Липы. «Красотка с сексуальными ножками», «Шикарные чулки», «Если бы она была плиткой шоколада, я бы съел ее целиком», «Я в восторге от этих ног в колготках», «Она прелестна», — комментировали они.

Ранее Дуа Липа поделилась снимком в наряде на голое тело и порадовала фанатов. На размещенных кадрах 24-летняя исполнительница сняла себя в зеркале квартиры и лифта. Она позирует в облегающем боди белого цвета, при этом ткань изделия просвечивает обнаженную грудь знаменитости.