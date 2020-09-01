Певица Дуа Липа прошлась по улице в кроп-топе без белья и вызвала споры в сети

Популярная британская певица и модель Дуа Липа прошлась по улицам Малибу в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах знаменитость запечатлена без нижнего белья в кроп-топе красного цвета с вырезами под грудью. На ней также были синие джинсы на высокой талии, черные кроссовки и защитная маска. В руках 25-летняя исполнительница держала небольшую сумку. Ее сфотографировали в компании возлюбленного Анвара Хадида.

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Образ Липы вызвал споры в сети и пользователи принялись высказывать свое мнение под снимками. «С каждым разом она все больше превращается в его сестру Беллу», «Учитывая то, что у них много денег, они выглядят неряшливо», «О, нет, эти джинсы... Фу», «Она милая девушка с хорошим голосом, но зачем ей эти дешевые татуировки?» — писали они.

Ранее в августе Дуа Липу заметили на пляже в откровенном наряде и подвергли критике. Папарацци сфотографировали ее в бюстгальтере с деталью в виде цепочки и длинных спортивных шортах черного цвета. «Ей следует увеличить грудь, а то она такая плоская, что на ней можно устроить пикник», — высказались юзеры в соцсетях.