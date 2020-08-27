Певица Дуа Липа показала новые фото в белье с празднования дня рождения

Популярная британская певица и модель Дуа Липа показала новые фотографии, на которых она запечатлена в нижнем белье, с празднования своего 25-го дня рождения. На ее публикацию в Instagram обратили внимание журналисты Daily Mail.

Известно, что знаменитость отмечала праздник у моря в Малибу, штат Калифорния, в компании друзей и молодого человека манекенщика Анвара Хадида.

В серии размещенных кадров девушка позирует в белье с надписью sex, а также в купальных костюмах. Помимо этого она поделилась видео пейзажей города и пляжным снимком Хадида.

Фото опубликовано @dualipa

Пользователи соцсети оценили публикацию Дуа Липы. «Ты очень красивая, отличного отдыха», «С днем рождения, самая талантливая девушка на земле», «Ты великолепна! Мы тебя очень любим», — писали они в комментариях к посту, который набрал полтора миллиона лайков.

Ранее в августе Дуа Липа прошлась по пляжу в Малибу в откровенном наряде и подверглась критике в интернете. На появившихся в сети кадрах папарацци знаменитость запечатлена в бюстгальтере с деталью в виде цепочки и длинных спортивных шортах черного цвета. «Ей следует увеличить грудь, а то она такая плоская, что на ней можно устроить пикник», — высказались юзеры в соцсетях.