Певицу Дуа Липу подняли на смех в сети за нелепые джинсы

Популярная британская певица и модель Дуа Липа прошлась по улицам Малибу в нелепых джинсах и вызвала насмешки у поклонников. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость запечатлена в белом кроп-топе с надписями и серых джинсах свободного кроя бренда Juliet Johnstone с многочисленными рисунками, среди которых птица и цветы на бедрах, а также крупная бабочка на ягодицах. Ее образ дополнили защитная маска и белые кроссовки Nike.

Фото опубликовано @dvddua

Известно, что певица и ее молодой человек — манекенщик Анвар Хадид — направлялись в ресторан на ужин.

Пользователи сети высмеяли внешний вид знаменитости. «Она милая, но у нее ужасный стиль. Как и у сестер Хадид», «Я в таком наряде не пошел бы даже мусор выносить», «При всех деньгах и советах в ней нет ни капли вкуса», «В ресторане явно плохой дресс-код. Эти двое всегда выглядят грязными и обкуренными», — прокомментировали они.

В июле Дуа Липа поделилась фотографиями, на которых запечатлена в наряде на голое тело, и восхитила поклонников. Певица сняла себя на камеру смартфона в зеркале лифта. Она позирует в облегающем боди белого цвета, при этом ткань изделия просвечивает обнаженную грудь знаменитости.