Певица Дуа Липа снялась в просвечивающем грудь боди и порадовала фанатов

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фотографиями в наряде на голое тело и восхитила поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 24-летняя исполнительница сняла себя в зеркале квартиры и лифта. Она позирует в облегающем боди белого цвета, при этом ткань изделия просвечивает обнаженную грудь знаменитости. На ней также надеты черные брюки с цепью, присутствует небольшая сумка в тон и множество аксессуаров: кольца, серьги, подвеска.

Кроме того, Липа показала свой новый цвет волос — она вновь перекрасилась в брюнетку. «Вернулась к популярному запросу», — подписала певица пост, набравший 3,2 миллиона лайков.

back by popular demand 💁🏻‍♀️ Фото опубликовано @dualipa

Фотография порадовала фанатов знаменитости. «Мне нравится твой образ», «Очень горячо», «Наша Дуа вернулась!», «Хочу такое же тело», «Потрясающая», — комментировали они.

Ранее в июле Дуа Липа поделилась серией снимков в бикини и восхитила поклонников. Она снялась во дворе собственного дома в раздельном купальнике черного цвета. На первом кадре она позирует спиной к камере, а на других демонстрирует подтянутую фигуру и татуировки.