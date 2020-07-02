Певица Дуа Липа сфотографировалась в вязанном бикини и порадовала фанатов

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась серией фотографий в откровенном наряде, порадовав тем самым подписчиков. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

24-летняя знаменитость сфотографировалась в круглое зеркало в вязанном бикини розового цвета, чашки бюстгальтера которого выполнены в форме медведей. На размещенных кадрах волосы исполнительницы заплетены в две косы, а на лицо не нанесен макияж.

Фото опубликовано @dualipa

Поклонники Липы восхитились ее фигурой в комментариях под публикацией, набравшей 4,7 миллиона лайков. «У тебя очень милый купальник», «Я восхищаюсь тобой», «Самая милая девушка в мире», «Мой любимый медвежонок», «Дуа, я тебя люблю», «Красотка», — высказывались фанаты.

В мае Дуа Липа снялась в бикини и порадовала подписчиков фотографиями. На кадрах она запечатлена в разноцветном купальнике, украшенном стразами, кепке и серьгах-кольцах. При этом на одном из снимков певица держит книгу в руках, а на другом лежит на животе.

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