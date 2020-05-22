Певица Дуа Липа поделилась снимком в бикини и порадовала поклонников

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась серией снимков в откровенном наряде и порадовала подписчиков. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 24-летняя исполнительница запечатлена в разноцветном купальнике, украшенном стразами, кепке и серьгах-кольцах. На первом снимке она лежит на животе, а на втором знаменитость делает селфи, держа книгу в руках.

Поклонники певицы восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, которая набрала больше трех миллионов лайков. «Что это за бикини? Выглядит шикарно», «Ты чертовски красива», «Сияющая девочка», «Выглядишь потрясающе!», «Просто королева», — высказывались они.

В апреле Дуа Липа снялась полуобнаженной для журнала Elle. Певица позировала без одежды и нижнего белья, прикрывая обнаженные части тела искусственной вязаной гитарой, изготовленной итальянским брендом Moschino. Ее также запечатлели в пиджаке с пайетками, который она надела на голое тело. Автором съемки выступила модный фотограф Зои Гроссман (Zoey Grossman).

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