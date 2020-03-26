Певица Дуа Липа опубликовала фотографию в кружевном бюстгальтере

Популярная британская певица и модель Дуа Липа опубликовала откровенный снимок в нижнем белье. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре она запечатлена в прозрачном кружевном бюстгальтере белого цвета и красной кожаной юбке с двумя карманами. Знаменитость также надела несколько золотых украшений: кулон и массивные серьги-кольца.

Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под постом, набравшим почти три миллиона лайков. «Вау, этот прозрачный бра», «Красотка!», «Моя самая любимая женщина», «Это скрашивает карантин», «Обожаю тебя!!» — написали они.

Ранее 20 марта Дуа Липа поделилась откровенным селфи из ванны во время самоизоляции. Она сфотографировалась обнаженной, сидя в ванне с пеной и прикрывая оголенные части тела руками. На ее голове — розовый платок модного дома Louis Vuitton.

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