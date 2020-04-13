Певица Дуа Липа снялась для обложки журнала в откровенном наряде

Популярная британская певица и модель Дуа Липа появилась на обложке музыкального журнала NME в откровенном образе. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре она запечатлена в черном топе, обнажающем ее грудь, и брюках такого же цвета. Исполнительница также надела несколько колец и серьги.

Подписчики Дуа Липы восхитились внешним видом певицы в комментариях под публикацией, которая набрала почти полтора миллиона лайков. «Королева!», «Ты чертовски красива», «Выглядишь потрясающе!», «Я тоже хочу иметь такой пресс», — отмечали они.

Автором съемки выступил фотограф Хьюго Комте (Hugo Comte), который работал с такими знаменитостями, как Белла Хадид, Кендалл Дженнер и Ирина Шейк, а также сотрудничал с модными домами Alexander Wang, Burberry и Lanvin.

В марте Дуа Липа поделилась с подписчиками фотографией в нижнем белье. На опубликованном в ее Instagram-аккаунте кадре она позирует в прозрачном кружевном бюстгальтере белого цвета и красной кожаной юбке с двумя карманами.

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