Популярная актриса попозировала в откровенном наряде в пустыне для Vogue

Популярная израильская актриса и модель Галь Гадот, сыгравшая «Чудо-женщину» в фильме DC Comics, попозировала в откровенном наряде для американской версии журнала Vogue. Фотография появилась в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном фото 34-летняя знаменитость запечатлена в пустыне в длинном платье из прозрачной ткани с разноцветными нашивками, имитирующими перья птицы, при этом на ней нет бюстгальтера. Кроме того, рукава наряда выполнены в виде крыльев.

Автором съемки стала 70-летняя Энни Лейбовиц (Annie Leibovitz), а стилистом — Тони Гудман (Tonne Goodman), директор моды издания Vogue.

В апреле редакция итальянского Vogue объявила в социальной сети издания, что новый номер выйдет с пустой обложкой впервые за всю историю существования. Отмечается, что решение напечатать полностью белую обложку было принято в связи с тем, что этот цвет «означает много вещей одновременно». «Говорить о чем-то, пока люди умирают, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, а мир меняется навсегда, это не ДНК итальянской версии Vogue», — говорилось в описании к посту.

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