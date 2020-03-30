Самая красивая женщина в мире снялась топлес для журнала Vogue

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, снялась в фотосессии для греческой версии журнала Vogue в откровенных нарядах. Снимки появилась в Instagram-аккаунте фотографа.

На одном из опубликованных черно-белых кадров знаменитость попозировала топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Ее также сфотографировали лежащей на полу в золотом блестящем костюме: бюстгальтере и шортах с завышенной талией. Еще на одном фото Хадид смотрится в зеркало в нижнем белье и накидке с цветочным принтом.

@bellahadid for the anniversary issue of @voguegreece styled by @tonnegood hair by @ward_hair makeup by @therealofficialfrankb set design by @jessekaufmann nails by @makinaill @imgmodels @luizmattos1906 @ivanmbart @serlinassociates @philippaserlin @pier59studios xx Фото опубликовано @chriscolls

Автором съемки стал австралийский фотограф Крис Коллс (Chris Colls), который сотрудничал с такими мировыми брендами, как MaxMara, Lui Jo и Karl Lagerfeld, а также проводил съемки для журналов Vogue, Interview и Icon. Стилистом выступила Тонне Гудмен (Tonne Goodman), а визажистом — Фрэнк Би (Frank B).

Ранее 30 марта Белла Хадид поделилась селфи без макияжа в бикини белого цвета с завязками во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Пользователи сети восхитились внешним видом модели в комментариях под публикацией, которая набрала почти 900 тысяч лайков.

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