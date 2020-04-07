Впервые в истории журнал Vogue выйдет с пустой обложкой

Итальянская версия популярного журнала Vogue выйдет с пустой обложкой впервые за всю историю существования. Фотография появилась в Instagram-аккаунте издания.
Редакция журнала отметила, что решение напечатать полностью белую обложку было принято не из-за отсутствия изображений, а в связи с тем, что этот цвет «означает много вещей одновременно»: уважение, перерождение, а также представляет собой место и время для того, чтобы задуматься и помолчать.
«Говорить о чем-то — пока люди умирают, врачи и медсестры рискуют своей жизнью, а мир меняется навсегда — это не ДНК Vogue Italia», — говорится в описании к посту.
В марте на обложку российского модного журнала Glamour попала певица Елена Темникова в защитной маске. На снимке она запечатлена в медицинской маске, в желтой куртке, а ее волосы заплетены в две косы. Темой номера стала осознанность. Автором съемки выступил фэшн-фотограф Данил Головкин, а стилистом — Полина Шабельникова.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения