Певица Дуа Липа снялась обнаженной для обложки популярного журнала

Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенных нарядах для американской версии журнала Elle и появилась на его обложке. Фотографии опубликовали в Instagram-аккаунте издания.

На размещенных кадрах исполнительница позирует обнаженной, прикрываясь искусственной вязаной гитарой, изготовленной итальянским брендом Moschino. Знаменитость также сфотографировали в черном пиджаке с пайетками, которые она надела на голое тело.

Для обложки Дуа Липу запечатлели в прозрачном платье Gucci с высоким разрезом. Наряд оформлен красной кружевной вставкой и дополнен кожаным бюстгальтером.

Фото опубликовано @itsjeremyscott

Автором съемки стала фотограф Зои Гроссман (Zoey Grossman), которая ранее снимала таких звезд, как Ирина Шейк, Скарлетт Йохансон и Белла Хадид, стилистом — Чарльза Варена (Charles Varenne), визажистом — Роми Солеймани (Romy Soleimani).

Ранее в апреле Дуа Липа стала героиней откровенной обложки музыкального журнала NME. Она попозировала в черном топе, обнажающем ее грудь, и брюках такого же цвета.

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