Певица Дуа Липа поделилась серией снимков в купальнике и восхитила поклонников

Популярная британская певица и модель Дуа Липа поделилась фотографиями в бикини и порадовала фанатов. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя исполнительница сфотографировалась во дворе собственного дома в раздельном купальнике черного цвета. На первом кадре она позирует спиной к камере, а на других демонстрирует подтянутую фигуру и татуировки, вытянув руки над головой. Липу запечатлели с собранными в хвост волосами и панаме в тон бикини.

Фото опубликовано @dualipa

«Я стесняюсь», — подписала публикацию знаменитость. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал 4,7 миллиона лайков. «Какая красотка», «Посмотрите на это тело», «Вау, Дуа!», «Посмотрите на эту сексуальную девушку», «Я тебя обожаю, самая красивая девушка в мире», — высказывались поклонники.

2 июля Дуа Липа сфотографировалась в зеркало в вязаном бикини и порадовала фанатов. Она опубликовала снимки в купальнике розового цвета, чашки бюстгальтера которого выполнены в форме медведей. На фото ее волосы заплетены в две косы, а на лицо не нанесен макияж.

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