Дуа Липа вернула в моду виднеющееся из-под спущенных джинсов нижнее белье

Популярная британская певица и модель Дуа Липа появилась на публике в наряде, который был популярен в 2000-х годах, и попала в объектив папарацци. Снимки публикует портал Foot Wear News.

Таким образом, знаменитость вернула в моду мешковатые джинсы с заниженной посадкой, из-под которых видно нижнее белье. По информации издания, в нулевых спущенные на бедра брюки были трендом у звезд и их поклонников. В частности, в них выходили в свет модель Пэрис Хилтон и актриса Николь Ричи.

Поп-исполнительницу засняли в Нью-Йорке, когда она возвращалась домой из студии, где записывала видеоклип с певицей Майли Сайрус. Ее запечатлели в белой футболке Marc Jacobs с неоновыми вставками и описанных джинсах с торчащими из-под них трусами черного цвета. В руках Липа держит сумку бренда Bottega Veneta за 2800 долларов (220 тысяч рублей).

Фото опубликовано @acessodualipa

Кроме того, певица также накинула на плечи голубой джемпер и надела массивные ботинки Prada стоимостью 890 долларов (69 тысяч рублей). Из аксессуаров на ней — серьги марки Bea Bongiasca, несколько колец и голубая защитная маска.

Ранее модный бренд возродил моду на брюки с торчащими стрингами. В ассортименте марки Subsurface появились джинсы с завышенной талией, элемент дизайна которой имитирует торчащие из-под пояса стринги. В них снялись различные блогерши, а именно Ким Мупангилай (Kim Mupangilaï) и Ханна Шенберг (Hanna Schonberg).