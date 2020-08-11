Модный бренд возродил моду 90-х на брюки с торчащими стрингами

Американский модный бренд Subsurface возродил моду на торчащие из-под одежды трусы-стринги. Об этом свидетельствуют данные с официальной страницы марки в Instagram.

Речь идет о брюках модели Hostess с завышенной талией, элемент дизайна которой имитирует торчащие из-под пояса стринги. Вещь представлена в двух цветах: бежевом и черном. Ее стоимость составляет 205 долларов (14 930 рублей).

Отмечается, что в 90-х звезды часто появлялись на публике в одежде с низкой посадкой, из-под которой были видны высокие трусы. Именно этим трендом вдохновлялись дизайнеры Subsurface при создании описанных брюк.

Фото опубликовано @subsurface.tv

В соцсетях представители марки утверждают, что указанное изделие уже полностью распродано. В брюках Hostess также попозировали различные блогерши, а именно Ким Мупангилай (Kim Mupangilaï), Ханна Шенберг (Hanna Schonberg) и Джордан Канегис (Jordan Kanegis).

В августе знаменитости вновь начали делиться снимками в шляпе-панамке, которая была популярна в 1990-х годах. В аксессуаре сфотографировались предпринимательница Кайли Дженнер и телезвезда Кортни Кардашьян. Кроме того, в панамке запечатлели супермоделей Хейли Болдуин, Анвара Хадида и активистку Винни Харлоу.