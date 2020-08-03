Эмили Ратаковски поделилась фото в топе и рваных шортах в стиле 90-х

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена в винтажном образе. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 29-летняя знаменитость позирует на улице Нью-Йорка, на фоне кафе Odeon. Она одета в кроп-топ коричневого цвета и рваные джинсовые шорты на высокой талии, модель которых была одним из трендов в 90-х годах прошлого века. Ее наряд также дополнен популярными в то время аксессуарами — широким ремнем с массивной пряжкой и узкими солнечными очками. «Лето в городе», — пописала Ратаковски пост, который набрал более 700 тысяч лайков.

Материалы по теме «Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами

Подписчики оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Вот он, старый Нью-Йорк. Потрясающе!», «Красавица, обожаю это декольте», «Идеальный образ, в духе города!», «Ты настоящая икона стиля», — высказались они.

Ранее в июле Эмили Ратаковски показала поклонникам бикини из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman. В частности, она позировала для нового лукбука на каменных ступеньках в раздельном оранжевом купальнике на завязках. Стоимость описанной модели составляет 170 долларов (около 12 тысяч рублей).