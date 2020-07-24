Эмили Ратаковски привлекла внимание поклонников к своему бренду откровенным фото

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски привлекла внимание фанатов к собственной марке купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии 29-летняя знаменитость запечатлена спиной к камере, сидя на фоне бассейна. Она одета в один из раздельных комплектов бикини белого цвета из новой линейки бренда. В описании к публикации, которая набрала больше миллиона лайков, предпринимательница отметила профиль своей компании.

Фанаты с восторгом отреагировали на рекламный пост модели. «Черт возьми! Горячо!», «Выглядишь потрясающе», «Я так ждала появления купальников! Рада, что это произошло накануне моего дня рождения», «Святые угодники, ты идеальна», «Прекрасный ангел», — восхищались они в комментариях.

Ранее в июле Эмили Ратаковски лично снялась в рекламе бикини своего бренда на пляже. На соответствующем фото она позирует в черном комплекте, состоящем из топа с длинными бретельками, опоясывающими ее тело, и плавок. Съемка прошла на фоне моря.