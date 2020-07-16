Эмили Ратаковски лично снялась в рекламе купальника своего бренда на пляже

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски лично снялась в рекламной компании собственного бренда купальников Inamorata Woman. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 29-летняя модель позирует в черном купальнике, состоящем из топа с длинными бретельками, опоясывающими ее тело, и плавок. Фотосессия прошла на пляже на фоне моря. В публикации знаменитость отметила профиль компании Inamorata Woman.

Поклонники Ратаковски и ее продукции оценили новую публикацию. «Твое тело — то, к чему я стремлюсь каждый день, работая в спортзале», «Обожаю твои купальники — стильные и минимальстичные», «Со светлыми волосами ты стала еще красивее», «Современная модель должна быть еще и активисткой. Ты лучшая, Эмили», — высказались они в комментариях под постом, который собрал больше миллиона лайков.

Ранее в июле Эмили Ратаковски появилась на публике в наряде с принтом тай-дай, который был трендом в 1990-х годах. Папарацци сфотографировали знаменитость вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом и собакой Коломбо. Она прошлась по улицам Нью-Йорка в белых кедах и костюме с принтом в указанном стиле, состоящем из кроп-топа и широких штанов.