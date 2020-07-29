Эмили Ратаковски показала поклонникам новый купальник собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала поклонникам бикини из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman. Фотография опубликована в Instagram-аккаунте знаменитости.

Ратаковски позировала в раздельном оранжевом купальнике на завязках, ткань которого выполнена из сатина. На снимках модель запечатлена на каменных ступеньках. Из аксессуаров на ней — крупные золотистые серьги за 135 долларов (9 782 рубля), выполненные в виде логотипа марки.

Фото опубликовано @emrata

Отмечается, что стоимость названной модели бикини составляет 170 долларов (около 12 тысяч рублей). Купальник представлен в семи оттенках на выбор: бежевый, коричневый, бирюзовый, молочный, розовый, шоколадный и оранжевый.

Поклонники восхитились образом и внешностью американской модели — опубликованный снимок набрал около миллиона лайков. В комментариях пользователи написали: «Просто королева», «Очень горячо», «Идеальная», «Вау!», «Ты выглядишь потрясающе», «Эмили, люблю тебя».

В июле Эмили Ратаковски поделилась еще одним фото в бикини Inamorata Woman. 29-летнюю знаменитость сфотографировали стоящей на фоне сада в бикини модели Capreria бежевого цвета с завязками по бокам.