Эмили Ратаковски поделилась новым фото в бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски продемонстрировала изделие из новой коллекции собственного бренда купальников Inamorata Woman, разместив откровенный снимок. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На фото 29-летняя знаменитость запечатлена в бикини бежевого цвета с завязками по бокам. Ее образ дополнили золотистые серьги упомянутой марки. Стоимость украшения в виде кривой проволоки составляет 135 долларов (9670 рублей). Пост набрал почти 700 тысяч лайков.

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Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Невероятная красотка», «Королева», «Моя прекрасная леди, богиня очарования, я люблю тебя и повторил это тысячи раз», «Сногсшибательный кадр!» — восхищались они в комментариях.

Ранее в июле Эмили Ратаковски привлекла внимание подписчиков к своей марке откровенной фотографией. На размещенном снимке она запечатлена спиной к камере, сидя на фоне бассейна. Предпринимательница одета в один из раздельных комплектов бикини белого цвета из новой линейки бренда.