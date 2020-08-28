Папарацци сняли Эмили Ратаковски в откровенном бикини в стиле 2000-х на пляже

Папарацци запечатлели американскую супермодель, актрису и предпринимательницу Эмили Ратаковски в купальнике на пляже в Хэмптонсе. Снимок публикует модное издание Vogue.

29-летнюю модель сняли на пляже в черном «флосскини» — бикини с завязками вокруг торса и черных спортивных штанах с низкой посадкой из последней коллекции ее собственного бренда Inamorata Woman. Образ знаменитости дополнили солнцезащитные очки, серьги, золотистые цепи и кольцо с драгоценными камнями.

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Отмечается, что «флосскини» было одной из тенденций 2000-х годов, которая вновь стала актуальной в этом сезоне. Мода на завязки вокруг талии была любима многими знаменитостями нулевых, такими как Кристина Агилера, Шакира и Люси Лью. В наше время тренд на подобную модель запустили дизайнеры Кристофер Эсбер и Суприя Леле. Постепенно «флосскини» начали поддерживать многие популярные звезды, в частности, супермодель Белла Хадид.

Ранее в августе Эмили Ратаковски сфотографировали на пляже в Хэмптонсе вместе с мужем Себастьяном Беар-Макклардом. Знаменитость была в одета в купальник черного цвета. Кадры вызвали неоднозначную реакцию поклонников: некоторые фанаты раскритиковали внешность модели, подчеркнув, что «ее рот выглядит ужасно».