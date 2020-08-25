Эмили Ратаковски показала фото в полупрозрачном топе без белья и смутила фанатов

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала фотографии, на которых она запечатлена в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной серии кадров 29-летняя манекенщица позирует перед камерой в белом полупрозрачном топе и желтых шортах. При этом на фото видно, что под ее одеждой нет нижнего белья. «Понедельник», — назвала Ратаковски пост, который набрал полмиллиона лайков.

Фанатов смутил вид знаменитости, и они обсудили его в комментариях. «Ты постирала все нижнее белье в доме, и тебе нечего носить?», «Красивая, но для меня это слишком», «Твое тело прекрасно от природы, но это не значит, что стоит выставлять напоказ все его части», «Скромности становится все меньше в этом мире», — высказались пользователи соцсети.

Ранее в августе Эмили Ратаковски поделилась откровенной фотографией и озадачила фанатов неожиданным рисунком на теле. Знаменитость показала свою спину, часть ягодиц и крупную татуировку с надписью emrata на пояснице. «Когда боишься, что твое имя забудут», — язвили подписчики в комментариях.