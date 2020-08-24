Эмили Ратаковски показала неожиданную татуировку на пояснице и удивила фанатов

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенной фотографией и озадачила фанатов неожиданным рисунком на теле. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото 29-летняя знаменитость позирует без одежды. Знаменитость показала свою спину, часть ягодиц и крупную татуировку с надписью emrata на пояснице. «Хотела бы я сказать, что она навсегда», — подписала она пост, который набрал больше 1,5 миллиона лайков.

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Фотография удивила поклонников супермодели, и они принялись шутить в комментариях. «Когда боишься, что твое имя забудут», «Будь ты моей, я бы набил твое имя на своей груди», «Ты мечтаешь набить на себе свое же имя?», «Прекрасный вид», «Это чтобы муж не перепутал имя», — высказывались они.

Ранее в августе покупатели купальников Эмили Ратаковски раскритиковали ее тело на рекламном фото. На нем она позирует в коричневом купальнике собственной марки на фоне колонны в своих отпускных апартаментах. Подписчики бренда сочли Ратаковски слишком худой.