Внешний вид Эмили Ратаковски в бикини на фото папарацци раскритиковали в сети

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже и подверглась критике со стороны фанатов после публикации снимков. Об этом сообщает Daily Mail.

На размещенных кадрах Ратаковски играет в американский футбол вместе с мужем, продюсером и бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом. Она одета в купальник собственного бренда Inamorata Woman черного цвета. Из аксессуаров на ней — кепка в тон бикини. Стоимость описанного комплекта составляет 170 долларов (12,5 тысячи рублей).

Фото опубликовано @thefappeningforum

Читатели издания обругали внешний вид манекенщицы в комментариях под фото. «Она слишком худая», «Какая несуразная женщина», «Пусть смотрит в зеркало перед выходом, кошмар», «У нее ужасная фигура, на что тут смотреть?» — писали пользователи.

В мае Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Inamorata вместе с супругом. Пара попозировала в костюмах с одинаковым принтом, при этом Ратаковски сфотографировали в расстегнутой рубашке на голое тело. На другом фото Беар-Макклард держит звезду на руках.