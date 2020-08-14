Покупатели купальников Эмили Ратаковски раскритиковали ее тело на рекламном фото

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски привлекла внимание покупателей к своему бренду пляжной одежды Inmorata Woman с помощью снимка, на котором она запечатлена в бикини. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о рекламном фото, размещенном в Instagram-аккаунте марки. На нем 29-летняя Ратаковски позирует в коричневом купальнике собственного производства на фоне колонны в своих отпускных апартаментах. Известно, что в настоящий момент она проводит время в на популярном курорте Хэмптонс на северо-востоке США в компании своего супруга Себастьяна Беар-Маккларда и их питомца Коломбо.

Покупатели раскритиковали фигуру модели на кадре, посчитав ее чересчур худой. «У тебя такое скучное тело», «Ты уже весишь меньше 40 килограммов?», «Какой же странный этот мир», «Кому такое может нравиться?», «Нам больше не нужны эти высушенные тела», — высказались они под постом.

Ранее в августе Эмили Ратаковски попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже и также подверглась критике со стороны фанатов после публикации снимков. На размещенных кадрах Ратаковски играет в американский футбол вместе с мужем. «У нее ужасная фигура, на что тут смотреть?» — писали ей комментаторы.