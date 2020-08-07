Эмили Ратаковски в стрингах своего бренда на пляже попала в объектив папарацци

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Фотографии публикует Daily Mail.

29-летнюю знаменитость запечатлели загорающей на популярном курорте Хэмптонс на северо-востоке США в компании подруги. На ней был купальный костюм медного цвета из последней коллекции собственного бренда Inamorata Woman. Он состоит из бюстгальтера с широкими бретельками и плавок-стрингов.

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Кроме того, издание опубликовало фото Ратаковски, уходящей с побережья. Поверх бикини она надела рваные джинсы широкого кроя в винтажном стиле и темно-зеленую бейсболку.

Ранее в августе Эмили Ратаковски показала поклонникам еще один купальник из новой коллекции Inamorata Woman. На размещенных в Instagram кадрах она позирует на пляже на фоне океана в бирюзовом бикини за 170 долларов (12,3 тысячи рублей). Описанная модель купальника представлена в ассортименте Inamorata Woman в семи оттенках на выбор.