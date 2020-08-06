Эмили Ратаковски показала фанатам новую модель бикини собственного бренда

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала поклонникам купальник из новой коллекции собственного бренда Inamorata Woman. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 29-летняя Ратаковски позирует на пляже на фоне океана в бирюзовом бикини за 170 долларов (12,3 тысячи рублей). Из аксессуаров на ней — золотой кулон и серьги-кольца.

Фото опубликовано @emrata

Описанная модель купальника представлена в ассортименте Inamorata Woman в семи оттенках на выбор: бежевый, коричневый, бирюзовый, молочный, розовый, шоколадный и оранжевый.

Ранее, в июле, Эмили Ратаковски запечатлели в том же купальнике другого цвета. Ее сфотографировали на каменных ступеньках в раздельном оранжевом купальнике на завязках. Она также надела крупные золотистые серьги, выполненные в виде логотипа марки.