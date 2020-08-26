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Внешний вид Эмили Ратаковски на пляжном фото в бикини вызвал споры в сети

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Фото: @emratateam

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попала в объектив папарацци в откровенном наряде и вызвала неоднозначную реакцию поклонников. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя манекенщица запечатлена на пляже в Хэмптоне вместе с мужем Себастьяном Беар-Макклардом. Сперва ее сфотографировали в белом кроп-топе, бежевых брюках и солнцезащитных очках, а затем — загорающей в бикини черного цвета.

Фото опубликовано @elderordonez1

Некоторые пользователи сети принялись спорить между собой по поводу внешности супермодели. Так, одни начали критиковать Ратаковски. «Никогда не пойму, почему женщины думают, что надутые губы выглядят хорошо», «Я только что вернулся из Италии, где видел сотни естественных, красивых итальянских девушек с куда более лучшими телами», «Ее рот выглядит ужасно. Верхняя губа напоминает сосиску», «Силиконовые импланты», — высказывались они.

Другие юзеры выступили в защиту знаменитости. «Сногсшибательная леди. Забавно читать негативное комментарии от злых людей», «Эмили Ратаковски выглядит очень горячо в своем купальнике!», «Потрясающее тело», «Она горяча! Другие просто завидуют, злые сообщения в ее адрес звучат комично», — писали фанаты.

Ранее в августе Эмили Ратаковски показала фото в полупрозрачном топе без бюстгальтера и смутила подписчиков. На кадрах она позирует перед камерой в белом топе и желтых шортах. При этом на фото видно, что под ее одеждой нет нижнего белья. Фанаты упрекнули модель в том, что у нее слишком откровенный наряд.

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