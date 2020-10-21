Дуа Липа вернула в моду спортивные костюмы в стиле 2000-х

Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в наряде в стиле 2000-х годов и порадовала поклонников. Соответствующая серия фото появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 25-летняя исполнительница позирует в спортивном костюме бренда I'm Sorry ярко-зеленого цвета, состоящего из расклешенных брюк и короткой толстовки на молнии. Его стоимость составляет 185 фунтов стерлингов (18 590 рублей). Свой образ, вдохновленный модой нулевых, Липа дополнила солнцезащитными очками в тон наряду и черной шапкой. «Лондон зовет!» — подписала она пост, который набрал 2,3 миллиона лайков.

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты такая красивая!», «Идеальная», «Зеленый — твой цвет», «Очень горячо и сексуально», «Как тебе удается круто выглядеть в любом цвете? Завидую!» — писали они.

Брюки клеш, спущенные на бедра джинсы, короткие топы и джинсовые мини-шорты были трендами у звезд и их поклонников в 2000-х.

Ранее в октябре телезвезда Ким Кардашьян вышла на улицу в наряде как в нулевых вместе с Пэрис Хилтон. На размещенных в сети кадрах они запечатлены в похожих велюровых спортивных костюмах розового и серого цветов из новой коллекции собственного бренда нижнего белья Кардашьян Skims.