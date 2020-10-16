Ким Кардашьян вышла на улицу в наряде как в нулевых вместе с Пэрис Хилтон

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст и американская актриса, модель и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон попали в объектив папарацци в нарядах в стиле 2000-х годов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах знаменитости запечатлены на улицах Лос-Анджелеса в похожих велюровых спортивных костюмах из новой коллекции собственного бренда нижнего белья Кардашьян Skims. Так, телезвезда была одета в серый комплект в стиле нулевых, состоящий из майки и джогеров, а также серые кроссовки. качестве аксессуаров она выбрала крупные серьги-кольца, черные солнцезащитные очки и маленькую сумку люксовой марки Hermes.

В свою очередь Хилтон вышла в свет в комплекте розового цвета, который состоял из кроп-топа и расклешенных брюк. Она дополнила свой наряд аналогичными кроссовками и серьгами, а также зеркальными очками и сумкой французского модного дома Louis Vuitton.

Материалы по теме От бедра Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду? «Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого

В материале отмечается, что предпринимательница начала свою карьеру с появления в шоу экс-наследницы отельной империи под названием The Simple Life в качестве ее ассистентки и стилиста в начале 2000-х. С тех пор звезды дружат и поддерживают друг друга в различных проектах.

Ранее в октябре Белла Хадид вернула в моду прозрачный топ из 2000-х. Так, супермодель вышла в свет в голубых рваных джинсах прямого кроя, белом кроп-топ и прозрачном облегающем лонгсливе синего оттенка. Последний, по мнению модных экспертов, в скором времени станет трендом у знаменитостей и ее поклонников.