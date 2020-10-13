Ким Кардашьян снялась с тортом в бикини в честь грядущего юбилея и была обругана

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась кадрами с откровенной фотосессии в честь своего грядущего юбилея, в результате чего подверглась критике в сети. Соответствующие снимки в сторис ее Instagram-аккаунта обсудили в Daily Mail.

В честь 40-летия, которое телезвезда будет праздновать 21 октября, она попозировала в серебряном топе от бикини, полупрозрачных легинсах из блестящей ткани, через которую просвечивают трусы, и босоножках на высоких каблуках. Кардашьян снялась в полуприседе на фоне большого торта. На втором снимке она в описанном образе выпрыгивает из торта, а на третьем — знаменитость запечатлена в голубом лонгсливе, обнимая кусок десерта.

Пользователи сети обругали предпринимательницу за обилие пластических операций и фотошопа. «Ничего себе, она отретушировала все лицо, а также задницу, ведь она должна касаться пола», «Столько фотошопа. Где вены на груди?», «Она все еще не красавица — даже с макияжем, пластическими операциями и надутыми губами», «Если ее губы станут еще больше, то кроме них и бровей на лице ничего не останется», — высказывались они.

Ранее в октябре впервые в истории модного журнала Grazia разом было выпущено 11 обложек с откровенными фото Ким Кардашьян. Например, для обложки немецкой версии издания ее засняли на диване в голубых топе и легинсах собственного бренда нижнего белья Skims.