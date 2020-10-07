Впервые в истории разом выпущено 11 обложек с откровенными фото Ким Кардашьян

Фотографии звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательницы Ким Кардашьян, впервые в истории модного журнала Grazia разом появились сразу на 11 обложках всех международных выпусков в честь ее грядущего юбилея. Кадры появились в Instagram-аккаунтах изданий.

Так, в честь 40-летия, которое Кардашьян будет праздновать 21 октября, телезвезда приняла участие в откровенной фотосессии в стенах своего дома в Лос-Анджелесе. Например, для обложки немецкой версии издания ее засняли на диване в голубых топе и легинсах собственного бренда нижнего белья Skims. При этом американская версия выпустила номер со снимком, на котором предпринимательница запечатлена в полный рост в комплекте нижнего белья телесного цвета и босоножках на каблуках.

Фото опубликовано @graziausa

В то же время нидерландский и французский выпуски поместили на первый разворот кадр, на котором Кардашьян позирует в трикотажной черной майке с глубоким декольте и кардигане в тон. Международная версия Grazia, в свою очередь, выбрала для главной страницы фото знаменитости в боди нюдового оттенка.

Фото опубликовано @grazia_nl

Известно, что автором съемки выступила итальянская художница и фотограф Ванесса Бикрофт (Vanessa Beecroft), известная своими перформансами с использованием большого количества обнаженный моделей.

В сентябре сделанное Канье Уэстом откровенный снимок жены попал на обложку журнала AnOther Magazine. На размещенном в сети изображении Ким Кардашьян сидит на скамье в обтягивающем топе и трусах собственного бренда нижнего белья Skims. Волосы телезвезды собраны в высокий хвост и заплетены в косу.

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