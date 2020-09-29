Сделанное Канье Уэстом откровенное фото жены попало на обложку журнала

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян приняла участие в откровенной съемке и попала на обложку модного издания AnOther Magazine. Кадры появились в Instagram-аккаунте журнала.

На размещенном в сети снимке 39-летняя телезвезда сидит на скамье в обтягивающем топе и трусах собственного бренда нижнего белья Skims. Волосы Кардашьян собраны в высокий хвост и заплетены в косу, а ее образ дополняют аксессуары: кольца, браслеты в виде цепей, серьги.

Известно, что кадры были сделаны ее мужем, рэпером Канье Уэстом под руководством нидерландского фотографа Пола Койкера (Paul Kooiker).

Фото опубликовано @anothermagazine

Кроме того, на обложку также попала жена американского дизайнера Рика Оуэнса Мишель Лами. Фотосессия Лами также была проведена ее супругом.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян сходила на свидание с Канье Уэстом и развеяла слухи о разводе. Известно, что пара отправилась на свадьбу к близким друзьям. В своих Instagram-stories Ким поделилась кадром с закрытой церемонии, на которой были запечатлены ее ноги и ноги Уэста.