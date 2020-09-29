Сделанное Канье Уэстом откровенное фото жены попало на обложку журнала

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян приняла участие в откровенной съемке и попала на обложку модного издания AnOther Magazine. Кадры появились в Instagram-аккаунте журнала.
На размещенном в сети снимке 39-летняя телезвезда сидит на скамье в обтягивающем топе и трусах собственного бренда нижнего белья Skims. Волосы Кардашьян собраны в высокий хвост и заплетены в косу, а ее образ дополняют аксессуары: кольца, браслеты в виде цепей, серьги.
Известно, что кадры были сделаны ее мужем, рэпером Канье Уэстом под руководством нидерландского фотографа Пола Койкера (Paul Kooiker).
Кроме того, на обложку также попала жена американского дизайнера Рика Оуэнса Мишель Лами. Фотосессия Лами также была проведена ее супругом.
Ранее в сентябре Ким Кардашьян сходила на свидание с Канье Уэстом и развеяла слухи о разводе. Известно, что пара отправилась на свадьбу к близким друзьям. В своих Instagram-stories Ким поделилась кадром с закрытой церемонии, на которой были запечатлены ее ноги и ноги Уэста.