Ким Кардашьян снялась в змеином бикини и получила обвинения в фотошопе

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась снимками в откровенном образе и подверглась критике в сети. Соответствующие фотографии и комментарии появились в соцсетях.

39-летняя знаменитость снялась в бассейне в бикини со змеиным принтом. На размещенных кадрах она позирует на элитной вилле La Quinta в городе Палм-Спрингс, которая принадлежит ее матери Крис Дженнер. Из аксессуаров на Кардашьян — оранжевые очки бренда Siwear и изогнутые серьги—кольца.

Фото опубликовано @kimkardashian

Пользователи обругали телезвезду в комментариях и обвинили ее в чересчур сильной ретуши снимков. «У нее странное и деформированное тело», «Фотография выглядит так, будто здесь очень много фотошопа», «Мерзость», «Очень нелепые снимки, господи», — писали они.

В сентябре Ким Кардашьян подняли на смех в сети из-за пляжного фото и сравнили с животным. Она попозировала на фоне океана в укороченной рубашке из прозрачной ткани и белых вязаных плавках. После публикации снимком звезда получила в комментариях множество сравнений с ламой.