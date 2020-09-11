Ким Кардашьян подняли на смех из-за пляжного фото и сравнили с животным

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст попала в объектив папарацци во время пляжной фотосессии в Малибу и подверглась критике со стороны пользователей сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 39-летняя знаменитость позирует на фоне океана в серой укороченной рубашке из прозрачной ткани, через которую просвечивается ее грудь, и бежевых вязаных плавках. Ее образ дополнили солнечные очки, браслет и крупные золотые серьги-кольца изогнутой формы.



Пользователи подняли телезвезду на смех в комментариях под фото и сравнили ее с животным. «Наполовину мужик, наполовину лама», «Мерзкие отредактированные фотографии», «Тело в форме репы», «В океане и так уже куча пластика, держись оттуда подальше», «Бесформенная», «Начинаешь выглядеть старой, добро пожаловать в реальный мир», «Низкая, коренастая, хирургически деформированная», «Она просто отвратительна», — высказывались они.



Ранее в сентябре Ким Кардашьян опровергла слухи о том, что у нее шесть пальцев на ноге. Она опубликовала ролик, на котором продемонстрировала ступню в сланце и посчитала на ней пальцы. Таким образом звезда решила доказать подписчикам, что пальцев всего пять, как и должно быть у обычного человека.