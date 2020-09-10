Ким Кардашьян опровергла слухи о шести пальцах на ноге

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, опровергла слухи о том, что у нее шесть пальцев на ноге. Она сняла свою ногу на видео, ролики появились в ее Instagram-сторис.

На размещенных кадрах 39-летняя телезвезда демонстрирует ступню в сланце и считает на ней пальцы. Таким образом она решила доказать подписчикам, что пальцев всего пять, как и должно быть у обычного человека. По словам Кардашьян, на некоторых снимках папарацци на ее ступнях как будто есть лишний палец, особенно когда она надевает определенную модель обуви.

«Надеюсь, я ответила всем на вопрос о моем шестом пальце, потому что у меня их всего по пять на каждой ноге», — сказала знаменитость в одной из сторис.

Ранее Ким Кардашьян-Уэст обвинили в живодерстве из-за появления на публике в кожаном наряде. Она вышла в свет в оранжевой замшевой рубашке и брюках из натуральной кожи коричневого цвета. Пользователи подвергли звезду критике в комментариях под опубликованными кадрами.