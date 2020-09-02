Бывшую самую молодую миллиардершу обругали в сети за откровенный образ морячки

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась снимками в откровенном образе морячки и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Знаменитость сфотографировалась в белом в красную полоску топе-бандо с глубоким декольте и деталью в виде черного банта. Она также надела морской берет с изображением якоря и несколько золотых браслетов. Дженнер сделали яркий макияж, а на губы нанесли помаду в тон топа.

Таким образом 23-летняя звезда объявила о запуске новой летней коллекции собственного бренда косметики Kylie Cosmetics.

Читатели издания обругали внешний вид Дженнер в комментариях под снимками. «Она выглядит такой тупой. Все, что она умеет, — это показывать свою обнаженную грудь», «Макияж ужасно ее старит», «Даже с большим количеством фотошопа ее лицо выглядит странно. Ей нужно перестать ходить к пластическому хирургу», «Такое ощущение, что она кукла. Мертвый взгляд», — комментировали пользователи.

В августе бывшую миллиардершу раскритиковали за снимки на фоне ее роскошного автомобиля. Она попозировала в белом кроп-топе, джинсах и кроссовках Nike рядом с черно-белым суперкаром Bugatti Chiron стоимостью три миллиона долларов. Поклонники обругали Дженнер за то, что она выставляет роскошную жизнь напоказ.